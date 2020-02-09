Экономика

РБКРБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes. Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку.
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Коронавирус разорил главу Canada Goose до миллионера

Национальная служба новостей09:25

Коронавирус против гуся: глава Canada Goose перестал быть миллиардером

Forbesвчера в 09:22

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Российская газета09:02

Миллиардер резко обеднел из-за смертельного китайского вируса

Lenta.ru06:12

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

РБК04:17

Глава «Canada Goose» перестал быть миллиардером

ГЛАС.RUвчера в 10:52

СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

РИА Новости09:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
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Политика

Посол США в Израиле прокомментировал «сделку века» по Палестине

Любые односторонние действия до окончания работы совместного комитета Израиля и США по реализации "сделки века" ставят ее под угрозу, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман.
РИА Новости 06:48
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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
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Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Хоккей

Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов

Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

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Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе

Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
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Эксперты оценили обновленную Lada 4x4

С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Автоновости дня 09:33
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Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ

Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Astera 08:14
Армия и оружие

Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР

Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР Министерство обороны Украины обнародовало планы строительства на подконтрольной киевским властям территории Донецкой и Луганской областей двух военных баз, соответствующих стандартам НАТО.
Коммерсантъ 09:27
Игры

Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года

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Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной

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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

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Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
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Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

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Армия и оружие

Армия США создает новые военные базы в нефтеносных районах Сирии

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Наука

Генетический детектив: увидеть невидимое

Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
Индикатор вчера в 12:06
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

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Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца

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Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ 07 февраля в 04:22
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В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
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Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
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