Экономика
РБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes. Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку.
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Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Политика
Посол США в Израиле прокомментировал «сделку века» по Палестине
Любые односторонние действия до окончания работы совместного комитета Израиля и США по реализации "сделки века" ставят ее под угрозу, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Хоккей
Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов
Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе
Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
Авто
Эксперты оценили обновленную Lada 4x4
С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Гаджеты
Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ
Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Армия и оружие
Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР
Минобороны Украины создаст новые военные объекты вблизи ДНР и ЛНР Министерство обороны Украины обнародовало планы строительства на подконтрольной киевским властям территории Донецкой и Луганской областей двух военных баз, соответствующих стандартам НАТО.
Игры
Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Футбол
Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Армия и оружие
Армия США создает новые военные базы в нефтеносных районах Сирии
Наука
Генетический детектив: увидеть невидимое
Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
Политика
В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы
Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.