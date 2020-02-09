Как отмечает Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчетности за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го. В нем Canada Goose сообщила, что на работе компании негативно отразится вспышка распространяющегося из Китая коронавируса.

Спорт Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.

Политика В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Хоккей Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.

Политика CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.