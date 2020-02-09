Экономика

РБКРБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

Как отмечает Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчетности за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го. В нем Canada Goose сообщила, что на работе компании негативно отразится вспышка распространяющегося из Китая коронавируса.
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Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса

Комсомольская правда08:01

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

News.ru07:39

Коронавирус против гуся: глава Canada Goose перестал быть миллиардером

Forbesвчера в 09:22

Миллиардер резко обеднел из-за смертельного китайского вируса

Lenta.ru06:12

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

РБК04:17

Глава «Canada Goose» перестал быть миллиардером

ГЛАС.RUвчера в 10:52

Глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

RuNews24.ru07:25
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Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане возросло до 10 человек

Количество погибших в беспорядках и драках со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.
ТК Звезда 03:15
Происшествия

Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми

Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Известия 06:49
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.
Газета.Ru 06:46
Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Политика

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
RT на русском 07:26
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

Коммерсантъ 06:52
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Общество

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Вести.Ru вчера в 21:30
Футбол

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
LiveSport.ru 06:59
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru 07 февраля в 23:53
Хоккей

Объявлен состав сборной России на матч с Чехией на Евротуре

Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на матч с чешскими хоккеистами на Евротуре "Шведские игры".
Газета.Ru 05:20
Наука

Риск развития диабета зависит от работы биологических часов

Ученые сделали вывод, что регулярное нарушение работы этого важного биологического механизма провоцирует развитие диабета.
Московский Комсомолец 06 февраля в 23:21
Хоккей

Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх

Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.
Эхо Москвы 08:04
Политика

CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия вчера в 16:04
Армия и оружие

Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки

Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Московский Комсомолец 07:00
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Биатлон

Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
ProstoProSport 07:38
Кино

Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга

Вечерняя Москва 02:24
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Футбол

«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с ЦСКА

Нева Спорт 06:24
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

Российская газета 08:11
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Технологии

Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона

Специалисты объяснили, что его суть заключается в том, чтобы передавать данные и вычислительные мощности из облачных серверов на клиент приложения в устройстве.
МедиаПоток 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
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