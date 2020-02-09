Экономика
РБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
Как отмечает Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчетности за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го. В нем Canada Goose сообщила, что на работе компании негативно отразится вспышка распространяющегося из Китая коронавируса.
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Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане возросло до 10 человек
Количество погибших в беспорядках и драках со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.
Происшествия
Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми
Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Политика
В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Общество
В Китае коронавирусу дали временное название NCP
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Футбол
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий
Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Хоккей
Объявлен состав сборной России на матч с Чехией на Евротуре
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на матч с чешскими хоккеистами на Евротуре "Шведские игры".
Наука
Риск развития диабета зависит от работы биологических часов
Ученые сделали вывод, что регулярное нарушение работы этого важного биологического механизма провоцирует развитие диабета.
Хоккей
Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх
Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.
Политика
CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Армия и оружие
Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки
Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Биатлон
Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
Кино
Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Футбол
«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с ЦСКА
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Общество
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Технологии
Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона
Специалисты объяснили, что его суть заключается в том, чтобы передавать данные и вычислительные мощности из облачных серверов на клиент приложения в устройстве.