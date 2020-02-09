Экономика
РБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
Как отмечает Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчетности за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го. В нем Canada Goose сообщила, что на работе компании негативно отразится вспышка распространяющегося из Китая коронавируса.
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Происшествия
Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.
Кино
Киану Ривза оригинально пригласили на фестиваль мобильного кино
Уже девятый по счету Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm, который проходит в столице Белоруссии Минске, рискует привлечь к себе внимание всего мира.
Политика
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
Шоу-бизнес
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
Политика
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Единоборства
Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
Футбол
Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
Происшествия
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек
Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
Политика
Голосование на выборах в парламент началось в Азербайджане
В 08.00 по местному времени (07.00 по мск) открылись 5573 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей, передает со ссылкой на главу Центризбиркома Мазахира Панахова корреспондент "Кавказского узла".
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Происшествия
Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»
"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Происшествия
В Сочи произошел пожар в здании школы
В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Общество
«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам
Осаночный сколиоз — типичное "офисное" заболевание, которое появляется из-за неправильно расположения тела на рабочем месте.
Общество
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Авто
Эксперты оценили обновленный Lexus GX 460
Спорт
Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что взяла паузу в спортивной карьере.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич родила первенца
Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.