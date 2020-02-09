Экономика

РБКРБККоронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

Как отмечает Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчетности за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го. В нем Canada Goose сообщила, что на работе компании негативно отразится вспышка распространяющегося из Китая коронавируса.
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