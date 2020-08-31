Huawei может уйти с мирового рынка смартфонов из-за санкций США

Во время пресс-конференции в прошлом месяце председатель TSMC Марк Лю сказал, что компания соблюдает правила США и планирует прекратить поставки чипов в Huawei после 14 сентября.