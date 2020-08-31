Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Коронавирус выявили у 3% учителей московских школ

По словам Раковой, у 13,3% обследованных выявили антитела к коронавирусной инфекции, передает НСН. В школах перед началом учебного года установили бактерицидные лампы, создан запас медицинских масок, которыми ученики смогут воспользоваться по желанию.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19

Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела. Еще у трех процентов результат оказался положительным — они временно не будут допущены к работе.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У 3% сотрудников образования в Москве выявили коронавирус

РЕН ТВ06:12
Вечерняя Москва

Всех работников сферы образования Москвы протестировали на коронавирус

Вечерняя Москва05:02
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19
РИА Новости

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

РИА Новости04:53
РИАМО

Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус

РИАМО04:40
РБК

Всех учителей Москвы проверили на коронавирус

РБК04:37
Москва 24

Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября

Москва 2404:58

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
33

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
51

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
59

В Кремле назвали сроки встречи Путина и Лукашенко в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Москве в течение ближайших двух недель, заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна06:04
2