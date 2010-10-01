Общество
Вечерняя МоскваКоронавирус выявили у 5394 человек в России за сутки
Коронавирус обнаружили у 5394 человек в России за минувшие сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник, 3 августа. Из числа новых случаев заражения 693 зафиксировано в Москве, 196 — в Свердловской области и 172 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
РИА Новости 09:58
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Футбол
Деян Ловрен посмотрел достопримечательности Санкт-Петербурга
Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен в своём «инстаграме» поделился фотографиями с тура по Санкт-Петербургу.
Чемпионат 09:24
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Общество
В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41
Происшествия
В порту Бейрута произошли два взрыва
Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Интерфакс 11:55
Общество
Министр юстиции Украины примет участие в распродаже тюрем
Мероприятие, посвященное началу большой распродажи тюрем на Украине, посетит министр юстиции страны Денис Малюська.
ПолитРоссия 11:51
Политика
Путин может присоединить к России новые территории в августе
В последний месяц этого лета президент России Владимир Путин может принять очень неожиданные внешнеполитические решения.
Live24 09:11
Армия и оружие
Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Происшествия
Росгвардия прокомментировала драку с десантниками в Парке Горького
"Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка", – сообщил собеседник агентства.
Москва 24 02 августа в 14:26
Политика
На границе с Россией пройдут военные сборы в Белоруссии
Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов в Витебской области на границе с Россией.
The Penza Post 07:55
Шоу-бизнес
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали недавно родившегося сына Максом. Имя малыша на своей странице в Instagram рассекретил гонщик.
Дни24 03:02
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Политика
Лукашенко: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить
Белорусский народ справится с угрозами, нависшими над страной, даже без сегодняшнего лидера страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа, сообщает БелТА.
ИА Красная Весна 09:39
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Космос
Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС
Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
Шоу-бизнес
Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость
Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
OAnews 03:34