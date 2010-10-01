Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКоронавирус выявили у 5394 человек в России за сутки

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Коронавирус обнаружили у 5394 человек в России за минувшие сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник, 3 августа. Из числа новых случаев заражения 693 зафиксировано в Москве, 196 — в Свердловской области и 172 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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