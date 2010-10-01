Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКоронавирус выявили у 578 человек за сутки в Москве

В столице за сутки выявили 578 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник, 20 июля, в Telegram-канале. Таким образом, за все время пандемии в столице выявили 234 123 случая коронавируса.
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За сутки коронавирус нашли у 103 воронежцев

Свик-ТВ05:59

В Кабардино-Балкарии за сутки коронавирус выявили у 16 человек

Вестник Кавказа05:14

В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

РБК04:14

Коронавирус выявили у 578 человек за сутки в Москве

Вечерняя Москва04:01
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Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
12
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Футбол

Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
1
Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM 07:36
3
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

Москва, 20 июля 2020, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
REGNUM 06:37
18
Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 18 июля в 06:33
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
5
Политика

В Крыму с участием Путина началась закладка двух десантных кораблей

В церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) в Крыму принимает участие президент России Владимир Путин.
ИА Красная Весна 07:45
18
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
2,5K
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
3
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
79
Кино

На Netflix состоялась премьера «Проклятой» по мотивам британского эпоса

Piter.tv 04:56
Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
7
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,4K
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
118
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
63
Армия и оружие

Международные военные учения Sea Breeze начались в Черном море

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря.
ТАСС 06:54
49
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
18
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
5
Общество

Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Происшествия

На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
13
Армия и оружие

В Ливии провели испытания старого советского «Термита»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
8
Политика

В Польше сообщили о задержании экс-директора «Укравтодора»

По подозрению в коррупции задержан Славомир Новак – бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и экс-директор украинского предприятия "Укравтодор", сообщила генпрокуратура Польши.
Радио Sputnik 05:25
6
Общество

Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point

Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна вчера в 14:34
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
9
Шоу-бизнес

Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
27
Шоу-бизнес

Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
40
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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