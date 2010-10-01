В столице за сутки выявили 578 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник, 20 июля, в Telegram-канале. Таким образом, за все время пандемии в столице выявили 234 123 случая коронавируса.

Коронавирус выявили у 578 человек за сутки в Москве

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