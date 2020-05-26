Коронавирус

ИзвестияИзвестияКоронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. В настоящее время пятилетнее животное поместили на карантин, сообщила 26 мая Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE). У кошки взяли мазки из горла и носа.
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с чего всё началось

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости12:01

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С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки

Екатеринбург Онлайн16:50

Россельхознадзор подтвердил заражение домашней кошки в РФ

Газета.Ru14:59

В России впервые выявили COVID-19 у кошки

ТАСС15:45

Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве

Интерфакс15:00

В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию вокруг московской кошки с COVID-19

Московский Комсомолец17:22

В России у кошки диагностировали коронавирус

Lenta.ru12:04

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости12:01
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SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

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Россияне потеряли интерес к товарам из Китая

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Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

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Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

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