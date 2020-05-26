Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
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С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки

Екатеринбург Онлайн16:50

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости12:01

В России впервые выявили COVID-19 у кошки

ТАСС15:45

Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве

Интерфакс15:00

Россельхознадзор подтвердил заражение домашней кошки в РФ

Газета.Ru14:59

В России у кошки диагностировали коронавирус

Lenta.ru12:04

В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию вокруг московской кошки с COVID-19

Московский Комсомолец17:22
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Технологии

Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь

Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
ФедералПресс 20:03
Авто

Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
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Футбол

Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня

Руководство Серии А выступило с заявлением, подтверждающим план возобновления чемпионата Италии с 13 июня, сообщает Football Italia.
Чемпионат 20:47
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Газета.Ru 12:04
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Общество

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 14:10
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Армия и оружие

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 03:25
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Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Здоровье

В ВОЗ предупреждают о новом пике коронавируса

Мир находится в середине первой волны пандемии, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.
URA.Ru вчера в 14:30
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Политика

Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
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Игры

The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке

Sony еще не успела прокомментировать ситуацию, поэтому точные причины запрета неизвестны, но они, вероятно, связаны либо с сексуальным контентом, либо с затронутыми темами ЛГБТ.
Evo-rus.com 14:00
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Авто

Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу

Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
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Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости 15:41
Происшествия

В Москве суд продлил арест двум генералам МВД

Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
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Политика

Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности

Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
1
Общество

Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае

С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
16
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Общество

Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
ТАСС 20:56
Армия и оружие

На Украине назвали лучшее решение для конфликта Киева с Донбассом

Приднестровская формула (в ходе которой между противоборствующими сторонами было достигнуто перемирие) является лучшим решением для конфликта в Донбассе с 2014 года.
News.ru 09:45
Общество

Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%

В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь вчера в 14:58
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Гаджеты

Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ

Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует.
Megaobzor.com вчера в 03:33
8
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru вчера в 13:45
1,1K
Политика

Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском 10:31
5,2K
Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
2
Армия и оружие

Hot Cars составило список самой странной техники России

Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
2
Здоровье

Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 20:28
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