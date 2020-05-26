Коронавирус

ИзвестияИзвестияКоронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. В настоящее время пятилетнее животное поместили на карантин, сообщила 26 мая Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE). У кошки взяли мазки из горла и носа.
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В России у кошки подтвердился коронавирус

Газета.Ru01:52

С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки

Екатеринбург Онлайнвчера в 16:50

В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус

РЕН ТВвчера в 11:58

В России впервые выявили COVID-19 у кошки

ТАССвчера в 15:45

Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве

Интерфаксвчера в 15:00

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новостивчера в 12:01

В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию вокруг московской кошки с COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 17:22
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Футбол

«Реал» продлил контракт с Каземиро

Soccer.ru вчера в 19:54
Футбол

Роналду опубликовал фото, представ в образе с новой прической

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:27
Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Финансы

Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов

В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
1,5K
Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
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Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Коммерсантъ вчера в 09:31
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Здоровье

В Екатеринбурге ЦГКБ № 1 оштрафовали за вспышку коронавируса

В уральской столице городскую больницу №1 оштрафовали за вспышку коронавируса, которая произошла в апреле этого года.
Уральский меридиан 02:43
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Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
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Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
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Здоровье

Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области

Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч вчера в 14:11
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Общество

McDonald’s повысит зарплаты сотрудников в России

С 1 июня 2020 г. McDonald's повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости 02:01
Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
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Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 25 мая в 05:14
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Хоккей

НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов

Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1K
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
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Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 25 мая в 12:26
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Происшествия

В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель

Полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
RT на русском 02:04
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
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Шоу-бизнес

Из-за Меган Маркл Кейт Миддлтон не хватает времени на детей

Из-за Меган Маркл Кейт Миддлтон не хватает времени на детей Кейт Миддлтон даже на карантине не может много времени проводить с детьми.
Экспресс газета 01:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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