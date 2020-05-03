Коронавирус подтвердился у 28 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Коронавирус выявили у пациентов психиатрической больницы в Ленобласти

Общество 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 289

Политика Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы «В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении. 47

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 581

Технологии СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество Попова допустила продление ограничений по коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках. 2,1K

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 16

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Здоровье В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24». 5

Здоровье Названы самые ранние симптомы коронавируса Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. 212

Общество Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. 735

Общество В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Общество Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 815

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 698

Политика Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе «Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе. 72

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. 267

Общество Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона. 10