Коронавирус
Газета КемероваКоронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса
За минувшие сутки коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса: Юргинском МО и Яйском МР. Таким образом, по данным на 21 июня, во всех территориях Кузбасса зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.
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Стало известно, на каких территориях выявлены новые 75 зараженных COVID-19
Московский комсомолец Кузбасс01:01
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Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Общество
Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 04:57
Единоборства
Глава UFC Уайт раскритиковал Блейдса после победы над Волковым
Российский боец UFC Александр Волков проиграл американцу Кертису Блэйдсу.
Московский Комсомолец 04:38
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге.
РЕН ТВ 05:28
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Происшествия
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области.
РИА Новости 03:46
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru вчера в 06:17
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Политика
Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отсутствии напряженности в отношениях с Путиным.
Городовой 19 июня в 13:46
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Политика
Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус
Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
Газета.Ru 18 июня в 15:58
Происшествия
Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию
Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю.
Известия 04:10
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
В Татарстане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане выявлено 40 случаев COVID-19, из них 11 — в Нижнекамском районе. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
НТР 24 04:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru вчера в 10:00
Технологии
Игрок построил Чернобыльскую АЭС в Minecraft — это карта в режиме «выживание» для сталкеров
Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Кино
Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 вчера в 10:52