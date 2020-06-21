За минувшие сутки коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса: Юргинском МО и Яйском МР. Таким образом, по данным на 21 июня, во всех территориях Кузбасса зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса

Энергетика Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. 18

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Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 114

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Космос Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков. 72

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Политика Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19. 1

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Происшествия Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю. 15

Общество В Татарстане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в Татарстане выявлено 40 случаев COVID-19, из них 11 — в Нижнекамском районе. Об этом сообщает республиканский оперштаб. 141

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 410