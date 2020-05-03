Коронавирус
Национальная служба новостейКоронавирус выявили в психиатрической больнице имени Кащенко
Коронавирус COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко в Санкт-Петербурге, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Александр Беглов. Как они заразились, будет выяснять специальная комиссия.
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Массовое заражение коронавирусом выявили в психиатрической больнице в Петербурге
КП - Санкт-Петербург14:22
У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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