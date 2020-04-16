Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 18:26 — REGNUM В России больше не осталось регионов, не затронутых коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

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