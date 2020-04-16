Коронавирус
REGNUMВ Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 18:26 — REGNUM В России больше не осталось регионов, не затронутых коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
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Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
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Здоровье
На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:32
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
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Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами
Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
N+1 02:20
Экономика
В России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве
В начале апреля в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, касающийся определенных категорий должников.
Советская Чувашия 09:52
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Глава ФФККР не обсуждал с Загитовой возвращение в сборную России
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о формировании состава сборной на следующий сезон.
Нева Спорт 11:07
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Здоровье
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
Шоу-бизнес
Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:13
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Кино
У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист
Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.
REGNUM 08:12
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 10:26
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $28
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,51%, до $28,11 за баррель по состоянию на 11:40 мск.
РБК 05:06
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
РИА Новости 09:57
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
Радио Sputnik 11:26
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
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В Сети появился постер и логотип ремастера Crysis
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