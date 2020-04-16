Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 18:26 — REGNUM В России больше не осталось регионов, не затронутых коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Коронавирус охватил всю Россию

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В Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом

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Во всех российских регионах выявили коронавирус

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Газета.Ru11:19

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай

ТАСС11:02
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

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На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь

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За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
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Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

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Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
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Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
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Цена на нефть Brent превысила $28

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Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Энергетика

Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

РИА Новости 09:57
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Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине

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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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