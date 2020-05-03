Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Число зараженных коронавирусом в структуре ВС РФ достигло почти 3,2 тыс. человек

Интерфакс13:39

Почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

ТАСС13:36

В армии и военных учебных заведениях России выявлено около 3,2 тыс. случаев коронавируса

Коммерсантъ13:34

В армии и вузах Минобороны выявили более 3 тыс. заразившихся COVID-19

РБК14:38

Более 3 тысяч российских военных и курсантов заразились коронавирусом

Телеканал 360°13:57

Коронавирус выявили почти у 1400 российских военных

РИА Новости13:26

В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено 2,9 тысяч случаев коронавируса

Мойка78вчера в 17:52
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Общество

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты 03:51
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Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС 13:48
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Политика

Трамп ожидает появления в США вакцины от коронавируса к концу года

По словам Трампа, некоторые ведомства работают "быстро, насколько это возможно", в юридическом аспекте этой темы.
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The Last of Us 2 ушла на золото

Cyber.sports.ru 13:45
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
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Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
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Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ 16:03
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария коронавируса в РФ

Главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко оценил вероятность развития в России итальянского сценария коронавируса, пишет ТАСС.
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Политика

В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России

Нужно дождаться динамики распространения коронавируса одиннадцатого мая, чтобы решить вопрос о снятии в РФ ограничительных мер, заявил Дмитрий Пеской, представитель официальной Москвы, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 08:04
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

Lenta.ru 12:00
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Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
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Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна 14:54
Политика

Суд в Киеве заочно арестовал Януковича

Киевский суд заочно арестовал экс-президент Украины Владимира Януковича на два месяца по делу об "узурпации власти", пишут "Известия".
Ореанда-Новости 16:17
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Происшествия

Карта распространения коронавируса в Коми на 4 мая

БНК ежедневно фиксирует в инфографике новые случаи заболевания коронавирусом в муниципалитетах республики.
ИА БНК 14:35
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00
Общество

В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников

«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
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Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Космос

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва 02 мая в 22:06
Шоу-бизнес

Елена Степаненко потратила на преображение около миллиона рублей

Экспресс газета 04:53
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Происшествия

Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
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Здоровье

Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru 15:30
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем

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Саакашвили сравнил Украину с ребенком

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице, который, пока вокруг бушует пламя, надеется на помощь родителей.
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