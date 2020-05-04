Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Число зараженных коронавирусом в структуре ВС РФ достигло почти 3,2 тыс. человек

Интерфакс13:39

В армии и вузах Минобороны выявили более 3 тыс. заразившихся COVID-19

РБК14:38

В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено 2,9 тысяч случаев коронавируса

Мойка78вчера в 17:52

Почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

ТАСС13:36

Более 3 тысяч российских военных и курсантов заразились коронавирусом

Телеканал 360°13:57

Коронавирус выявили почти у 1400 российских военных

РИА Новости13:26

В армии и военных учебных заведениях России выявлено около 3,2 тыс. случаев коронавируса

Коммерсантъ13:34
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube

ИА Красная Весна 11:08
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Авто

Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny

Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня 13:40
8
Общество

Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая

Вести.Ru 05:12
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
19
Религия

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

Вести.Ru 06:27
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Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
16
Общество

В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
78
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Общество

В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
REGNUM 03:35
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
3,2K
Футбол

Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram

РИА Новости 14:46
1,2K
Здоровье

Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
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Общество

Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:53
73
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
8
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

Lenta.ru 12:00
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
1K
Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

РИА Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса.
РЕН ТВ 13:29
1
Общество

В ЕС за 3 часа собрали 7,4 млрд евро на борьбу с коронавирусом

В ходе международного донорского онлайн-форума «Глобальный ответ на коронавирус», организованного Еврокомиссией, за три часа было собрано 7,4 млрд евро, которые направят на общемировую борьбу с COVID-19.
НТВ 12:48
3
Экономика

Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
1
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 13:32
1,8K
Экономика

ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу

С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный вчера в 05:08
335
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
4K
Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
96
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
853
Футбол

Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».
ИА Красная Весна 12:29
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