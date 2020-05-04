Коронавирус
Газета.RuКоронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Музыка
Четвертый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube
ИА Красная Весна 11:08
Авто
Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny
Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня 13:40
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
Религия
В Москве от коронавируса умер митрополит Иона
Вести.Ru 06:27
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
Общество
В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт
«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
REGNUM 03:35
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Общество
Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:53
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
РИА Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса.
РЕН ТВ 13:29
Общество
В ЕС за 3 часа собрали 7,4 млрд евро на борьбу с коронавирусом
В ходе международного донорского онлайн-форума «Глобальный ответ на коронавирус», организованного Еврокомиссией, за три часа было собрано 7,4 млрд евро, которые направят на общемировую борьбу с COVID-19.
НТВ 12:48
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Общество
С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения
Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 13:32
Экономика
ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный вчера в 05:08
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».
ИА Красная Весна 12:29