Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

Авто Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию. 8

Общество В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 16

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 449

Общество В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт «Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета. 9

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 3,2K

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1K

Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом РИА Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса. 1

Общество С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.

Экономика ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. 335

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 96

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 853