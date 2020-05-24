Здоровье
Kursk.comКоронавирус охватил все районы и города Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом. Последним сдался Родионово-Несветайский район.
Читать в источнике
Оценить527
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфицированные COVID-19 зарегистрированы во всех городах и районах Дона
Правительство Ростовской области03:35
За сутки больше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Ростове и Зверево
Панорама Ростова-на-Дону04:20
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
Известия 09:05
Игры
Создатели Serious Sam 4 пояснили, зачем «одели» гарпий
Создателей обвиняли в том, что они пошли на поводу моралфагов и ханжей, и в игре для категории 18+, изобилующей насилием, странно видеть цензуру.
Игромания.ру вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Наука
Добавление специй делает жирную пищу полезной
Ученые из университета штата Пенсильвания (США) назвали простой способ сделать жирную пищу более полезной.
МедиаПоток 22 мая в 09:03
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Футбол
Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Спорт-Экспресс вчера в 16:18
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Культура
Как Олег Ефремов расписался собственной кровью в верности Станиславскому
Отец Олега Ефремова был бухгалтером, и работал, в том числе, в ГУЛАГе - поэтому часть детства Олег провел в Воркуте.
Комсомольская правда 05:00
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона с начала наблюдений, таким образом, зарегистрировано 2253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Провинция.ру 04:14
Здоровье
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
News.ru вчера в 15:41
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество
В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус
Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:00
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Посол США в Германии планирует уйти в отставку
Освободить занимаемую должность в ближайшие недели намерен посол США в Германии Ричард Гренелл, 24 мая сообщает агентство dpa.
ИА Красная Весна 05:48