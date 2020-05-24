За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом. Последним сдался Родионово-Несветайский район.

Коронавирус охватил все районы и города Ростовской области

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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