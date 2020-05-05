Коронавирус

News.ruNews.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Власти Гонконга пообещали выделить еще денег на спасение экономики

ИА Красная Весна11:01

Коронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

News.ruвчера в 07:35

Гонконг переживает беспрецедентный экономический спад

Евразия Daily04:01

ВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%

Вести.Ruвчера в 10:41

Гонконг несет рекордные экономические потери из-за коронавируса

Слово и Деловчера в 10:16

ВВП Гонконга в 1-м квартале упал на 8,9%, сильнее прогноза

Финмаркетвчера в 09:37

Коронавирус спровоцировал рекордный спад в экономике Гонконга

Shraibikus News09:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

РИА Новости 09:07
1,3K
Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Lenta.ru 11:30
37
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.
CarsWeek.ru 03:19
Здоровье

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
11
Авто

Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 04:36
69
Происшествия

В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
13
Общество

Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
22
Политика

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости 10:33
393
Общество

ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить

Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
7
Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM вчера в 00:55
1
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
310
Футбол

«Ювентус» сообщил, что Дибала еще не выздоровел от коронавируса

Спорт-Экспресс 10:17
Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
4
Общество

Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море

Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
1
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
1K
Футбол

Мбаппе назвал «ПСЖ» условие, при котором он готов продлить контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул клубу условие, при котором он готов подписать с ним новый контракт.
Metaratings 07:22
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

ИнфоСМИ 05:50
9
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Здоровье

В Омске уволился главврач ГБ № 1, где произошло заражение медиков коронавирусом

Отдельно Солдатова прокомментировала ситуацию со «странным забором анализов» на коронавирус, когда медики выстроились в очередь, забыв обо всех мерах безопасности.
Om1.ru 10:25
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 10:31
162
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
13
Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

Игромания.ру 09:16
1
Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
107
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
9
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Общество

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок.
РБК 09:15
35
Наука

Земные микробы могут выжить в атмосфере из чистого водорода

МедиаПоток 09:22
1
Политика

AP: Китай скрыл данные об эпидемии, чтобы создать запас средств защиты

Власти Китая намеренно скрывали данные о распространении коронавируса, чтобы увеличить импорт медицинских товаров.
Телеканал RTVI вчера в 03:19
863
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,3K
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Коммерсантъ 03 мая в 04:32
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гонконг
Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Цзюлунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантау и Ламма.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное