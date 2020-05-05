Коронавирус

News.ruNews.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
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Коронавирус спровоцировал рекордный спад в экономике Гонконга

Shraibikus News09:15

Гонконг переживает беспрецедентный экономический спад

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Падение экономики Гонконга в 1-ом квартале 2020 года бьет рекорды

ИА Красная Веснавчера в 17:12

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Коронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
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Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

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Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку

В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
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В Краснодаре произошла массовая драка

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СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
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Политика

В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США.
РИА Новости 09:55
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Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC — в нём появится Шанг Цунг

Бразильский твиттер PlayStation опубликовал 40-секундный тизер неанонсированного сюжетного дополнения для Mortal Kombat 11, которое «продолжит сагу».
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RT на русском 03:53
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Украинские депутаты решили принять законы о социальной защите медиков

В повестке заявлены два законопроекта о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения коронавирусом или смерти.
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Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
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В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

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Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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В Югре вводится обязательный масочный режим

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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Общество

В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса

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В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Эксперты связали незапланированные траты россиян с усталостью от изоляции

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Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
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Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Цзюлунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантау и Ламма.
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