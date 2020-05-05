Коронавирус
News.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга
Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Губерниев поддержал сына Плющенко
Lenta.ru 10:11
Общество
Шнуров ответил на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал вступление в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.
Московский Комсомолец 08:32
Общество
Великобритания по числу смертей от коронавируса обогнала Италию
Великобритания обошла Италию и Испанию по количеству смертей от коронавируса. Так, число летальных исходов увеличилось 29 тыс. 648.
АБН 10:27
Общество
Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка
РИА Новости 07:17
Происшествия
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
Политика
В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации
Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США.
РИА Новости 09:55
Игры
Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC — в нём появится Шанг Цунг
Бразильский твиттер PlayStation опубликовал 40-секундный тизер неанонсированного сюжетного дополнения для Mortal Kombat 11, которое «продолжит сагу».
Игромания.ру 08:48
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Украинские депутаты решили принять законы о социальной защите медиков
В повестке заявлены два законопроекта о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения коронавирусом или смерти.
News.ru 10:58
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Общество
Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:43
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Общество
В Югре вводится обязательный масочный режим
Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса
Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Общество
Эксперты связали незапланированные траты россиян с усталостью от изоляции
Аналитики считают, что снижение заинтересованности в обучении и участии в онлайн-конференциях может быть связано с майскими праздниками, в которые люди традиционно планируют отдыхать.
РБК 10:31
Здоровье
Директор больницы на Украине объявил голодовку
В Сумской области гендиректор Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку пока его сотрудникам не выплатят задолженность по зарплате.
Pravda.Ru 10:24
Общество
Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса
Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32