Коронавирус

News.ruNews.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
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Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
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Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
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Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
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Здоровье

В одной из больниц Новокузнецка введён карантин из-за коронавируса

Сообщается, что с 1 мая и до особого распоряжения часть стационарных отделений новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера по улице Кузнецова, 35 переведены на карантин.
Новокузнецк.ру 02:44
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Assassin’s Creed Valhalla станет связующим звеном серии: она может вернуть старых фанатов

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В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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Матвей Мичков объяснил свой переход из «Локомотива» в систему СКА

Новобранец системы СКА Матвей Мичков объяснил свой переход в систему петербургского клуба.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
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Хоккей

«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на Широкова

ГЛАС.RU 03 мая в 04:31
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Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи бы отказался от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
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Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
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Политика

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

URA.Ru вчера в 21:58
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Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в Росатом. Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости вчера в 04:31
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Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка

Полиция Краснодара организовала проверку сообщения о массовой драке, произошедшей во дворе одного из домов в период режима самоизоляции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:17
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Политика

Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Кино

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

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Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
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Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
Bash.News 04:04
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Технологии

Спасти человечество: как ученые готовят вакцины от коронавируса

Некоторые специалисты уверены, что только вакцинация сможет обезопасить человечество от дальнейшего распространения смертельной инфекции.
Газета.Ru 09:01
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Общество

В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах

Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
АиФ Санкт-Петербург 09:13
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Происшествия

13-летняя москвичка забеременела от подростка

Прибывшие на место сотрудники МВД опросили школьницу и выяснили, что она и ее 14-летний друг семь месяцев живут половой жизнью, секс происходил по обоюдному согласию.
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