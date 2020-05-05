Коронавирус

News.ruNews.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:26, Ашберн
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Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Цзюлунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантау и Ламма.
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