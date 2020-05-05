Коронавирус

News.ruNews.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гонконг переживает беспрецедентный экономический спад

Евразия Daily04:01

ВВП Гонконга в 1-м квартале упал на 8,9%, сильнее прогноза

Финмаркетвчера в 09:37

ВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%

Вести.Ruвчера в 10:41

Гонконг несет рекордные экономические потери из-за коронавируса

Слово и Деловчера в 10:16

Падение экономики Гонконга в 1-ом квартале 2020 года бьет рекорды

ИА Красная Веснавчера в 17:12

Еврозона может пережить рекордное падение ВВП в 2020 году

ГЛАС.RUвчера в 07:17

Коронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

News.ruвчера в 07:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

BFM.ru 05:43
192
Общество

Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился

Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов».
Lenta.ru 07:26
38
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

Известно, что в семье, которая считалась благополучной, 8-летний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
6
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
152
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
1,4K
Футбол

«Барселона» рассматривала вариант приобретения Алексея Миранчука

Роман Орещук сообщил, что представители «Барселоны» держали «на карандаше» Алексея Миранчука. Слова специалиста передаёт «МАТЧ ТВ».
ГЛАС.RU 07:20
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
881
Здоровье

На Украине директор больницы объявил голодовку

Генеральный директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко заявил, что объявил головку до момента исправления неправильных статистических данных работы учреждения за 2018 год и полной выплаты зарплаты сотрудникам.
РИА Новости 08:33
Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
2
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
124
Общество

России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом

В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд.
ГЛАС.RU 08:46
42
Общество

Шнуров ответил на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал вступление в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.
Московский Комсомолец 08:32
1
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,9K
Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
96
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс 03 мая в 09:33
7
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:50
48
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по военным позициям на востоке Сирии

Отмечалось, что удары были нанесены израильскими ВВС по нескольким военным складам в районе Эс-Сафира в 360 км от Дамаска.
Инфорос 03:44
73
Авто

Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире

Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 вчера в 20:00
Космос

Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни

Популярная механика вчера в 09:01
Происшествия

В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

Российская газета 03:07
89
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
88
Здоровье

Первый в Забайкалье тяжёлый больной коронавирусом подключен к ИВЛ

Число заболевших новой инфекцией в Забайкалье продолжает увеличиваться. За последние сутки в регионе зафиксировано 23 новых случая.
ГТРК Чита 06:00
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,1K
Экономика

В России отменили комиссию за переводы до 100 тысяч рублей

Банк РФ с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.
Страна Советов on-line 03 мая в 07:20
Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить.
Известия 06:54
190
Происшествия

В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
19
Происшествия

Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19

4 мая сообщалось, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск 30 апреля, скрыла у себя наличие коронавируса.
Известия 05:52
26
Политика

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

URA.Ru вчера в 21:58
99
Как работают Яндекс.Новости?
Главное