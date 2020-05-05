Коронавирус
News.ruКоронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга
Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.
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Общество
Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился
Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов».
Lenta.ru 07:26
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
Известно, что в семье, которая считалась благополучной, 8-летний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
Футбол
«Барселона» рассматривала вариант приобретения Алексея Миранчука
Роман Орещук сообщил, что представители «Барселоны» держали «на карандаше» Алексея Миранчука. Слова специалиста передаёт «МАТЧ ТВ».
ГЛАС.RU 07:20
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
Здоровье
На Украине директор больницы объявил голодовку
Генеральный директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко заявил, что объявил головку до момента исправления неправильных статистических данных работы учреждения за 2018 год и полной выплаты зарплаты сотрудникам.
РИА Новости 08:33
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Общество
России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом
В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд.
ГЛАС.RU 08:46
Общество
Шнуров ответил на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал вступление в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.
Московский Комсомолец 08:32
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс 03 мая в 09:33
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:50
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по военным позициям на востоке Сирии
Отмечалось, что удары были нанесены израильскими ВВС по нескольким военным складам в районе Эс-Сафира в 360 км от Дамаска.
Инфорос 03:44
Авто
Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире
Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 вчера в 20:00
Космос
Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни
Популярная механика вчера в 09:01
Происшествия
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой
Российская газета 03:07
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Здоровье
Первый в Забайкалье тяжёлый больной коронавирусом подключен к ИВЛ
Число заболевших новой инфекцией в Забайкалье продолжает увеличиваться. За последние сутки в регионе зафиксировано 23 новых случая.
ГТРК Чита 06:00
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Экономика
В России отменили комиссию за переводы до 100 тысяч рублей
Банк РФ с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.
Страна Советов on-line 03 мая в 07:20
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить.
Известия 06:54
Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
4 мая сообщалось, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск 30 апреля, скрыла у себя наличие коронавируса.
Известия 05:52
Политика
Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны
URA.Ru вчера в 21:58