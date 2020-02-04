Коронавирус взвинтил цены на огурцы и помидоры в России Китайская зараза обвалила поставки овощей. После закрытия границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке из-за угрозы коронавируса в ряде регионов произошел настоящий взлет цен на овощи, которые ранее поставлялись из Поднебесной.

Коронавирус взвинтил цены на огурцы и помидоры в России

Политика Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России» Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.

Общество Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.

Экономика Китайский вирус уронит мировую экономику Ранее аналитики высказывались о том, что распространение вируса приведет к затяжным последствиям для мировой экономики.

Авто ВАЗ-21099 почти без пробега продают за миллион рублей Как отмечает владелец автомобиля, седан привезли в Казахстан на автовозе в новом состоянии, и с того времени он находится на консервации в отапливаемом гараже и под чехлом.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.

Финансы Названы два события, которые изменят курс рубля Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.

Общество Google впервые раскрыла выручку YouTube Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года.

Общество Украина победила Россию в торговом споре Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.

Политика Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".

Хоккей Гретцки: «Овечкин не промахивается по воротам» Легендарный форвард Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом по количеству голов в НХЛ, поделился мнением об игре российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.