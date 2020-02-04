Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаКоронавирус взвинтил цены на огурцы и помидоры в России

Коронавирус взвинтил цены на огурцы и помидоры в России Китайская зараза обвалила поставки овощей. После закрытия границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке из-за угрозы коронавируса в ряде регионов произошел настоящий взлет цен на овощи, которые ранее поставлялись из Поднебесной.
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Цены на огурцы подскочили до 400 рублей из-за вспышки коронавируса

Московский Комсомолец08:40

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru05:23

На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты

Общественное телевидение России03:26

В Хабаровском крае не исключают временного дефицита огурцов и помидоров

REGNUM02:53

В Хабаровский край будут поставлять овощи из Кемерова из-за коронавируса

Газета Кемеровавчера в 22:01

На Дальнем Востоке начался рост цен на овощи и фрукты

Байкал24вчера в 21:29

Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

Телеканал 360°вчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
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РИА Новости 10:50
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Lenta.ru 11:58
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РБК 07:07
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Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

Вести.Ru 09:08
Политика

Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове

Интерфакс 07:28
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
REGNUM 03:34
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Общество

Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
Lenta.ru 11:45
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Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
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Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Финансы

Названы два события, которые изменят курс рубля

Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
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Общество

Google впервые раскрыла выручку YouTube

Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года.
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Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний.
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«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

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Авто

УАЗ презентовал экспедиционную «Буханку» за миллион

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Общество

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
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Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
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Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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Задержана убийца девушки, тело которой нашли на кладбище в Подмосковье

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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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