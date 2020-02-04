Общество
Экспресс газетаКоронавирус взвинтил цены на огурцы и помидоры в России
Коронавирус взвинтил цены на огурцы и помидоры в России Китайская зараза обвалила поставки овощей. После закрытия границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке из-за угрозы коронавируса в ряде регионов произошел настоящий взлет цен на овощи, которые ранее поставлялись из Поднебесной.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
В Хабаровский край будут поставлять овощи из Кемерова из-за коронавируса
Газета Кемеровавчера в 22:01
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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