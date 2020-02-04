Общество
Piter.tvВ России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
По словам корреспондента, теперь огурцы стоят около 400 рублей. Вирус также взвинтил цены и на помидоры — 700 рублей за кг.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
В Хабаровский край будут поставлять овощи из Кемерова из-за коронавируса
Газета Кемеровавчера в 22:01
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Здоровье
Предсказана скорая масштабная пандемия коронавируса
Согласно выводам специалистов, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию.
Политика
Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции
Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
Путин назвал причину увольнения главы Чувашии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике рака
Соблюдение здорового образа жизни, регулярные обследования и отказ от курения и алкоголя являются основными мерами профилактики рака, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о перечне безнадежных к взысканию задолженностей в бюджет
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о расширении перечня случаев, при которых задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Происшествия
ЕСПЧ присудил €30 тысяч пострадавшему от пыток в полиции Татарстана
Европейский суд по правам человека взыскал €30 тыс. в пользу фигуранта по делу «Чистопольского Джамаата» Айрата Сидтикова, который «обвинил татарстанских полицейских в пытках», сообщает «Зона права».
Общество
Хозяйка клиниговой службы выполнит заказы в нижнем белье в Британии
Владелица британской клиниговой компании, сотрудники которой предоставляют услугу уборки в нижнем белье или обнаженными, заявила о готовности выполнить несколько заказов самостоятельно.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Фигурное катание
Евгения Медведева: «Фигуристы не позволяют себе алкоголь»
В прямом эфире своего Instagram-аккаунта знаменитость заявила, что фигуристы не могут позволить себе так расслабляться.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.