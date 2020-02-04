Общество

Piter.tvPiter.tvВ России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

По словам корреспондента, теперь огурцы стоят около 400 рублей. Вирус также взвинтил цены и на помидоры — 700 рублей за кг.
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Общество

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Lenta.ru вчера в 07:30
Политика

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
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Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
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Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
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Соблюдение здорового образа жизни, регулярные обследования и отказ от курения и алкоголя являются основными мерами профилактики рака, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
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Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
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В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

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В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
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Госдума одобрила законопроект о перечне безнадежных к взысканию задолженностей в бюджет

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о расширении перечня случаев, при которых задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной.
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«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
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ЕСПЧ присудил €30 тысяч пострадавшему от пыток в полиции Татарстана

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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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