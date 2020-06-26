Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса

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