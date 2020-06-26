Коронавирус
РИА НовостиКоронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
Комсомольская правда - Кемерово00:44
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Здоровье
Проверки прошли в Диагностическом центре Алтайского края
Ряд проверок прошел в Диагностическом центре в Барнауле по факту конфликта между медицинским персоналом и руководством учреждения.
Катунь 24 вчера в 06:40
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров
В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК вчера в 05:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом
Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
Общество
Космический турист впервые выйдет в открытый космос
В 2023 году два туриста отправятся на МКС, один из них выйдет в открытый космос.
Псковское агентство информации вчера в 09:07
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета вчера в 13:01
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Иван Ургант на Первом канале высмеял дерущихся саратовских депутатов
Четвертая Власть 01:14
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Кино
Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
CT news вчера в 05:09
Фигурное катание
Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко показал тренировку своей группы под дождем на сборах в Кисловодске.
РИА Новости вчера в 03:30
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
Общество
Явка на голосование по Конституции достигла 30%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 30%, следует из данных оперативного штаба по наблюдению за голосованием, опубликованных в четверг, 25 июня.
Известия вчера в 10:29
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
В Нидерландах власти решили расследовать роль Украины в крушении MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинский президент Порошенко не закрыл воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских самолетам в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 24 июня в 12:15
Общество
ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса
На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 15:35
Игры
Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали
Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru вчера в 14:40
Происшествия
Чиновник в одном из районов Зауралья госпитализирован с коронавирусом
Сотрудник отдела образования администрации Сафакулевского района госпитализирован с COVID-19.
Znak.com 01:38
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня вчера в 02:02