Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Происшествия На главного чиновника по молодёжной политике в Якутске возбудили дело Якутск, 18 марта 2020, 05:04 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления молодёжи и семейной политики Константина Соколова, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере, с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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Политика Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

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Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

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