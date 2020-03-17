Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
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Коронавирус выявлен во всех странах Европы

ТАССвчера в 22:14

В Европе не осталось стран без заразившихся коронавирусом

Интерфаксвчера в 16:01

В Европе не осталось стран без коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:25

В Европе не осталось стран без коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:52

Во всех европейских странах выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 15:33

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Газета.Ruвчера в 15:25

Во всех странах Европы зафиксирован коронавирус

RT на русскомвчера в 19:44
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Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

Эхо Москвы вчера в 14:00
Политика

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
RT на русском вчера в 15:53
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Здоровье

Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
РИА Новости 16 марта в 12:03
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Происшествия

В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:35
Армия и оружие

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
RT на русском вчера в 19:30
Политика

Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Известия вчера в 16:59
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 16 марта в 02:59
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Футбол

Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
RT на русском 01:17
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение-2020

Танцор и известный актер Дмитрий Красилов все же поедет вместе с остальной группой Little Big в Роттердам, несмотря на то что будет седьмым участником на сцене, в то время как по общим правилам конкурса там могут находится максимум 6 человек.
Evo-rus.com 01:06
Общество

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 01:53
Космос

Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)

Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
ИноСМИ вчера в 18:44
Общество

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Интерфакс вчера в 09:38
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Футбол

Евро-2020 перенесен на следующий год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза со ссылкой на УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:36
Футбол

«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелом.
РИА Новости вчера в 14:43
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Наука

Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

Piter.tv вчера в 03:46
Общество

В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РБК вчера в 18:01
Общество

Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус

По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Интерфакс - Россия вчера в 21:11
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