Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Политика В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции 17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.

Общество Путин попросил россиян не покупать продукты впрок Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.

Армия и оружие Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Здоровье Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.

Общество Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение-2020 Танцор и известный актер Дмитрий Красилов все же поедет вместе с остальной группой Little Big в Роттердам, несмотря на то что будет седьмым участником на сцене, в то время как по общим правилам конкурса там могут находится максимум 6 человек.

Общество Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.

Здоровье В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Футбол Евро-2020 перенесен на следующий год Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза со ссылкой на УЕФА.

Футбол «Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелом.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

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