Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

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Футбол Хонда забил гол в дебютном матче за «Ботафого» Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 марта 2020, 09:28 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда отметился голом в первом матче за бразильский клуб «Ботафого».

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