Коронавирус
Газета.RuКоронавирус зафиксирован во всех странах Европы
Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
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Происшествия
В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Политика
Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса
«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
Футбол
Хонда забил гол в дебютном матче за «Ботафого»
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 марта 2020, 09:28 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда отметился голом в первом матче за бразильский клуб «Ботафого».
Происшествия
Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Биатлон
Симон Фуркад: моя 6-недельная племянница заразилась коронавирусом
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Футбол
Ширер: «Ливерпулю» нельзя давать титул АПЛ, если сезон не будет доигран
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что нынешний сезон нужно признать недействительным, если не будут сыграны все матчи.
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем
Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила бойфренду сюрприз на день рождения
На днях на год старше стал Давид Манукян, самый лучший и любимый человек Ольги Бузовой.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Энергетика
Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть
Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Здоровье
Режим повышенной готовности из-за коронавируса могут ввести в Забайкалье
Вопрос введения режима повышенной готовности на территории края обсудили на заседании Ситуационного центра Забайкальского края по коронавирусу.