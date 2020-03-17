Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
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Во всех странах Европы зафиксирован коронавирус

RT на русском19:44

Два первых случая коронавируса зафиксированы в Черногории

ТАСС15:21

В Европе не осталось стран без коронавируса

Lenta.ru15:52

Во всех европейских странах выявили коронавирус

РИА Новости15:33

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Газета.Ru15:25

В Европе не осталось стран без коронавируса

Коммерсантъ16:25

В Европе не осталось стран без заразившихся коронавирусом

Интерфакс16:01
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В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ

Российская газета 08:55
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Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля

Актуальные Новости 12:26
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Москва 24 13:31
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Политика

Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Газета.Ru 05:10
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Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
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Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru 05:51
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК 17:21
Футбол

Хонда забил гол в дебютном матче за «Ботафого»

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 марта 2020, 09:28 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда отметился голом в первом матче за бразильский клуб «Ботафого».
REGNUM вчера в 02:28
Происшествия

Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью

Lenta.ru вчера в 19:43
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
REGNUM 20:38
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
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Симон Фуркад: моя 6-недельная племянница заразилась коронавирусом

РИА Новости вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor 16:42
Футбол

Ширер: «Ливерпулю» нельзя давать титул АПЛ, если сезон не будет доигран

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что нынешний сезон нужно признать недействительным, если не будут сыграны все матчи.
Чемпионат вчера в 02:24
Авто

Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей

Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
Car.ru вчера в 05:07
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Общество

Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем

Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
SakhaPress.ru 11:34
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Эхо Москвы 12:00
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 13:24
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
BFM.ru вчера в 05:39
Общество

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
РИА Новости 18:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова устроила бойфренду сюрприз на день рождения

На днях на год старше стал Давид Манукян, самый лучший и любимый человек Ольги Бузовой.
Srnsk 09:33
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Финансы

Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году

«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
RT на русском 18:12
Энергетика

Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 22:35
Здоровье

Режим повышенной готовности из-за коронавируса могут ввести в Забайкалье

Вопрос введения режима повышенной готовности на территории края обсудили на заседании Ситуационного центра Забайкальского края по коронавирусу.
Московский Комсомолец Чита 10:11
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