Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
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Коронавирус выявлен во всех странах Европы

ТАССвчера в 22:14

Во всех странах Европы зафиксирован коронавирус

RT на русскомвчера в 19:44

В Европе не осталось стран без заразившихся коронавирусом

Интерфаксвчера в 16:01

В Европе не осталось стран без коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:52

Во всех европейских странах выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 15:33

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Газета.Ruвчера в 15:25

В Европе не осталось стран без коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:25
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Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской

Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Политика

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Происшествия

Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца

"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Российская газета вчера в 05:34
Происшествия

СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам

Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Экспресс газета вчера в 03:34
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 16 марта в 07:59
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией

Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
ПолитРоссия 16 марта в 06:34
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой

На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
MedikForum.ru 16 марта в 06:26
Футбол

Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Москва 24 16 марта в 22:30
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Гаджеты

Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition

Megaobzor.com 16 марта в 15:43
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:24
Гаджеты

Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded

Megaobzor.com вчера в 14:51
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru вчера в 12:40
Футбол

Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 16:21
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