Коронавирус
Газета.RuКоронавирус зафиксирован во всех странах Европы
Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской
Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Политика
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
Общество
Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
Происшествия
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца
"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Происшествия
СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией
Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе
Шоу-бизнес
Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой
На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
Футбол
Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Футбол
Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.