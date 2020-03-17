Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

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