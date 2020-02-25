Экономика
Панорама Ростова-на-ДонуКоронавирус заставил богатейших людей мира потерять $139 млрд
500 богатейших людей мира потеряли в понедельник, 24 февраля, в общей сложности $139 млрд из-за ослабления финансовых рынков на фоне опасения того, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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Гаджеты
В Сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S20 Ultra при разных режимах обновления экрана
Южнокорейский технологический гигант Samsung в ходе презентации смартфона Galaxy S20 Ultra заявлял о частоте обновления экрана 120 Гц.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
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Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.
Происшествия
На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер
Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщил журналистам начальник городского управления МЧС РФ Сергей Скрыльников.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Ивана Голунова
Владимир Путин прокомментировал следствие, которое проводится по делу журналиста Ивана Голунова.
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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Футбол
В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги
В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение
Шестнадцатая сессия Верховного Совета РХ завершилась неординарным событием - теперь депутаты смогут сместить с должности и председателя, и заместителя, и председателей комитетов и комиссий Верховного Совета, не подыскивая для этого оснований.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Здоровье
Кузбасс стал антилидером в России по ВИЧ
Согласно свежему отчету Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по итогам 2019 года Кузбасс стал антилидером в РФ по ВИЧ.
Космос
Китайские спутники успешно выведены на орбиту с космодрома Сичан
Происшествия
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
Мужчины, задержанные и арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева, причастны к десятку тяжелых преступлений — грабежам и разбоям, сообщил замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев на заседании Заксобрания Кемеровской области.
Спорт
Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте
Batman: The Enemy Within и Shantae: Half-Genie Hero станут бесплатными для подписчиков Live Gold в марте.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Шоу-бизнес
«Насиловали и накачивали наркотиками»: Певица Даффи впервые раскрыла подробности своего исчезновения
Про свои неприятности британская певица рассказала журналисту, но не стала называть его имени.
Экономика
В России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
Армия и оружие
Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле
Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.
Культура
Новый проект актера «Великолепного века» Халита Эргенча провалился
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост
Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку.
Шоу-бизнес