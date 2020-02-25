Экономика

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуКоронавирус заставил богатейших людей мира потерять $139 млрд

500 богатейших людей мира потеряли в понедельник, 24 февраля, в общей сложности $139 млрд из-за ослабления финансовых рынков на фоне опасения того, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Почему Bitcoin хуже золота: беззащитный актив или спасательный круг

РБКвчера в 12:17

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

ТАСС24 февраля в 23:02

Богатейшие люди лишились $139 млрд за день из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 04:00

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 00:59

Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов

Коммерсантъвчера в 00:49

Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд

Ведомости24 февраля в 23:48

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Известиявчера в 07:37
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Гаджеты

В Сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S20 Ultra при разных режимах обновления экрана

Южнокорейский технологический гигант Samsung в ходе презентации смартфона Galaxy S20 Ultra заявлял о частоте обновления экрана 120 Гц.
OAnews 01:26
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Общество

Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney

Новым генеральным директором компании Disney стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Об этом говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 18:33
Происшествия

На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер

Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщил журналистам начальник городского управления МЧС РФ Сергей Скрыльников.
РИА Новости 03:42
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Ивана Голунова

Владимир Путин прокомментировал следствие, которое проводится по делу журналиста Ивана Голунова.
Актуальные Новости 03:58
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Политика

Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Piter.tv 02:18
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 24 февраля в 00:40
Футбол

В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Чемпионат 03:24
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК 24 февраля в 08:59
Политика

Депутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение

Шестнадцатая сессия Верховного Совета РХ завершилась неординарным событием - теперь депутаты смогут сместить с должности и председателя, и заместителя, и председателей комитетов и комиссий Верховного Совета, не подыскивая для этого оснований.
Хакасия 02:50
Общество

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
RT на русском 03:15
Политика

Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Интерфакс 02:38
Здоровье

Кузбасс стал антилидером в России по ВИЧ

Согласно свежему отчету Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по итогам 2019 года Кузбасс стал антилидером в РФ по ВИЧ.
VSE42.RU вчера в 23:30
Космос

Китайские спутники успешно выведены на орбиту с космодрома Сичан

Красная весна 24 февраля в 00:00
Происшествия

Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями

Мужчины, задержанные и арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева, причастны к десятку тяжелых преступлений — грабежам и разбоям, сообщил замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев на заседании Заксобрания Кемеровской области.
Sibnet Новости 02:29
Спорт

Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте

Batman: The Enemy Within и Shantae: Half-Genie Hero станут бесплатными для подписчиков Live Gold в марте.
CyberSport.ru вчера в 21:54
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных

Shraibikus News 03:57
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
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«Насиловали и накачивали наркотиками»: Певица Даффи впервые раскрыла подробности своего исчезновения

Про свои неприятности британская певица рассказала журналисту, но не стала называть его имени.
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В России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
REGNUM вчера в 01:01
Армия и оружие

Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.
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Новый проект актера «Великолепного века» Халита Эргенча провалился

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Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
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Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост

Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку.
Известия 03:35
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Надежда Бабкина испытывает тревогу, но о причинах не говорит

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