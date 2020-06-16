Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.

с чего всё началось

Аналитики связывают покупательское поведение со снижением доходов: во втором квартале доходы россиян упали на 6%, по итогам года ожидается падение на 3,8%. Все это напрямую влияет и на восприятие ценников.

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