Экономика
ЮгополисКоронавирус заставил россиян экономить на еде
Аналитики связывают покупательское поведение со снижением доходов: во втором квартале доходы россиян упали на 6%, по итогам года ожидается падение на 3,8%. Все это напрямую влияет и на восприятие ценников.
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с чего всё началось
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?
Телеканал 360°16 июня в 10:57
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Авто
Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза
Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня вчера в 03:44
Общество
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Общество
Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области
В Псковской области за сутки 16 июня выявили 51 новый случай коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Псковская правда вчера в 04:23
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Общество
Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Экономика
В России может появиться налог для богатых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.
REGNUM 01:34
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Половина из 128 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области имеют пневмонию, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,7 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 15 июня в 02:38
Шоу-бизнес
Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое
Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
США введут новые санкции против Сирии
Вашингтон объявил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь".
Москва 24 вчера в 09:51
Происшествия
Петросян прокомментировал кражу на похоронах Трушкина
Экспресс газета 16 июня в 15:04
Общество
Еще 2271 пациент вылечился от коронавируса в Москве
В столице за минувшие сутки из стационаров выписали 2271 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Российская газета вчера в 03:13
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
Наука
Эффективный способ вернуть молодость открыли в США
Live24 16 июня в 06:02
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 16 июня в 03:15
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Футбол
Гаттузо: «Наполи» состоит из настоящих мужчин и чемпионов
Футболисты "Наполи" являются настоящими мужчинами и чемпионами.
ТАСС Спорт вчера в 23:15