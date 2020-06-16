Экономика

ЮгополисЮгополисКоронавирус заставил россиян экономить на еде

Аналитики связывают покупательское поведение со снижением доходов: во втором квартале доходы россиян упали на 6%, по итогам года ожидается падение на 3,8%. Все это напрямую влияет и на восприятие ценников.
Читать в источнике
Комментировать151
с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

Подробнее о событии

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс16 июня в 03:28

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК16 июня в 03:11

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС16 июня в 03:19

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°16 июня в 10:57

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Авто

Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза

Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня вчера в 03:44
12
Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
30
Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
178
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
4
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
671
Общество

Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области

В Псковской области за сутки 16 июня выявили 51 новый случай коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Псковская правда вчера в 04:23
7
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
380
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
4,6K
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
407
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
741
Общество

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
13
Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
6
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
41
Экономика

В России может появиться налог для богатых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.
REGNUM 01:34
3,3K
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
107
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Половина из 128 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области имеют пневмонию, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,7 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 15 июня в 02:38
1K
Шоу-бизнес

Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
172
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
5,4K
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
104
Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
59
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,2K
Политика

США введут новые санкции против Сирии

Вашингтон объявил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь".
Москва 24 вчера в 09:51
485
Происшествия

Петросян прокомментировал кражу на похоронах Трушкина

Экспресс газета 16 июня в 15:04
82
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
293
Общество

Еще 2271 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В столице за минувшие сутки из стационаров выписали 2271 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Российская газета вчера в 03:13
441
Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
5,2K
Наука

Эффективный способ вернуть молодость открыли в США

Live24 16 июня в 06:02
17
Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 16 июня в 03:15
70
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Футбол

Гаттузо: «Наполи» состоит из настоящих мужчин и чемпионов

Футболисты "Наполи" являются настоящими мужчинами и чемпионами.
ТАСС Спорт вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное