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Известия
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

Ученые спорят, можно ли лечить коронавирус радиацией

Московский Комсомолец02:19
РЕН ТВ

Ученые о лечении COVID-19 облучением: Даже малые дозы провоцируют рак

РЕН ТВ21:41
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
РИА Новости

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РИА Новости20:20
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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