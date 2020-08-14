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Вести.Ru
Вести.Ru

Коронавирус предложили лечить радиацией

Малые дозы рентгеновских лучей могут помочь против коронавирусной пневмонии, уверен специалист канадского Онкологического центра Джек Ади. Экспериментальную методику лечения опробовали на десяти пациентах с коронавирусом COVID-19 и пневмонией.В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

Ученые спорят, можно ли лечить коронавирус радиацией

Московский Комсомолец02:19
РЕН ТВ

Ученые о лечении COVID-19 облучением: Даже малые дозы провоцируют рак

РЕН ТВ21:41
РИА Новости

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РИА Новости20:20
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

В России выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 5065 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в стране зарегистрировано 912823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости03:18
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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