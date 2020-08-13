Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией
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Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).В источнике
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Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией
Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
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