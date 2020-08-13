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Известия
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).В источнике
С чего всё началось
Известия

Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Ученые о лечении COVID-19 облучением: Даже малые дозы провоцируют рак

РЕН ТВ21:41
Комсомольская правда

Больных с коронавирусом предложили лечить радиацией

Комсомольская правда20:24
URA.Ru

Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

URA.Ru17:21
РБК

Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

РБК18:41
Lenta.ru

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Lenta.ru18:07
РИА Новости

Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией

РИА Новости20:20
Известия

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Известия17:30

В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода
Коммерсантъ01:01

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
РИА Новостивчера в 08:37
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Эксперт оценил заявление о «деньгах за дестабилизацию» в Белоруссии из РФ

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
РИА Новости17:34
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96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com01:39
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