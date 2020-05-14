Экономика
NewInformСатановский рассказал об «экономическом обломе» Саудовской Аравии
Российский политолог Евгений Сатановский рассказал об экономической ситуации в Саудовской Аравии на фоне снижения цен на нефть и развития пандемии коронавирусной инфекции.
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Стал известен первый проигравший из-за снижения цен на нефть. И это не Россия
Форпост Северо-Запад03:36
Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму
Военное обозрениевчера в 07:12
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Здоровье
«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
РИА Новости 11:24
Гаджеты
Компания Supermicro расширяет портфель интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100
Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения.
ТАСС 11:11
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Экономика
Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов
Получить субсидию на выплату зарплат теперь можно после погашения задолженности по налогам, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на канале "Россия 24".
Российская газета 06:01
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России
Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии.
Lenta.ru 13:08
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14:21
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Наука
Создана наиболее достоверная 3D-модель вируса SARS-CoV-2
Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.
Naked Science 12:14
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Коммерсантъ 09:58
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Российская газета 11:13
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Общество
Москва купила крупнейшего в России производителя масок
В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ».
Ведомости 15:37
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика 12 мая в 09:53
Общество
Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Вечерняя Москва 17:13
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии
Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер 13:09
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Политика
Медведчук назвал Украину «дойной коровой» для МВФ
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) будет давить на украинские власти.
Газета.Ru 15:12
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Политика
В России оценили условие США по продлению ракетного договора
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила условие США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 15:57
Политика
Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе
Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева.
Lenta.ru 16:51
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1
Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU 12:23
Общество
В России вакцинирование может пройти по «военному пути»
Вакцинация от Covid-19 в РФ может пойти по «военному пути».
Мойка78 05:37
Общество
Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
ТАСС 13:10
Здоровье
Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса
По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении.
News.ru 12:48