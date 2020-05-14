Экономика

NewInformNewInformСатановский рассказал об «экономическом обломе» Саудовской Аравии

Российский политолог Евгений Сатановский рассказал об экономической ситуации в Саудовской Аравии на фоне снижения цен на нефть и развития пандемии коронавирусной инфекции.
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СМИ сообщили о резком ухудшении ситуации в Саудовской Аравии: страна втрое повысила налоги и убрала пособия

БИЗНЕС Online01:29

Сатановский рассказал об «экономическом обломе» Саудовской Аравии

NewInform12:34

Саудовская Аравия завела себя в критическую ситуацию по нефти — эксперт

ИА Красная Весна04:35

Стал известен первый проигравший из-за снижения цен на нефть. И это не Россия

Форпост Северо-Запад03:36

Коронавирусный кризис ударил по амбициям прица Мохаммеда Бин Салмана

Вести.Ru17:13

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

Известиявчера в 17:02

Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму

Военное обозрениевчера в 07:12
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Здоровье

«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам

"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
РИА Новости 11:24
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Гаджеты

Компания Supermicro расширяет портфель интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100

Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения.
ТАСС 11:11
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
14
Экономика

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

Получить субсидию на выплату зарплат теперь можно после погашения задолженности по налогам, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на канале "Россия 24".
Российская газета 06:01
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Здоровье

Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России

Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии.
Lenta.ru 13:08
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14:21
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Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Наука

Создана наиболее достоверная 3D-модель вируса SARS-CoV-2

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.
Naked Science 12:14
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
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Происшествия

Завершено расследование дела курского вора в законе

Коммерсантъ 09:58
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Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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Происшествия

СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей

Российская газета 11:13
2
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
1,5K
Общество

Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах

Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
122
Общество

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ».
Ведомости 15:37
5
Космос

Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды

Популярная механика 12 мая в 09:53
3
Общество

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Вечерняя Москва 17:13
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Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии

Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер 13:09
21
Здоровье

В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Политика

Медведчук назвал Украину «дойной коровой» для МВФ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) будет давить на украинские власти.
Газета.Ru 15:12
Наука

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
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Политика

В России оценили условие США по продлению ракетного договора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила условие США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 15:57
4
Политика

Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции Киева.
Lenta.ru 16:51
9
Армия и оружие

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1

Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU 12:23
1
Общество

В России вакцинирование может пройти по «военному пути»

Вакцинация от Covid-19 в РФ может пойти по «военному пути».
Мойка78 05:37
3,8K
Общество

Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
ТАСС 13:10
22
Здоровье

Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении.
News.ru 12:48
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