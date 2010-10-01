Экономика

Вести.RuВести.RuКоронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мохаммеда Бин Салмана

Двойной удар: вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострили ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия.
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Коронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мохаммеда Бин Салмана

Вести.Ru17:13

СМИ сообщили о резком ухудшении ситуации в Саудовской Аравии: страна втрое повысила налоги и убрала пособия

БИЗНЕС Online01:29

Саудовская Аравия завела себя в критическую ситуацию по нефти — эксперт

ИА Красная Весна04:35

Сатановский рассказал об «экономическом обломе» Саудовской Аравии

NewInform12:34

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

Известиявчера в 17:02

«Русские не сдались», - СМИ заявили о капитуляции Саудовской Аравии в нефтяной войне

Российский Диалогвчера в 09:06

Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму

Военное обозрениевчера в 07:12
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Общество

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
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Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

РБК 09:20
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Происшествия

На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса

Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:03
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Экономика

Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая

Коммерсантъ 14:56
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Шоу-бизнес

Анна Плетнева раскрыла детали контракта на шоу «Маска»

Певица Анна Плетнева, ранее ставшая участницей шоу «Маска» на телеканале НТВ, рассекретила некоторые закулисные моменты.
Bimru.ru 08:48
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 20:53
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Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском 12 мая в 16:57
6,5K
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
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Общество

ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки

Глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регулятор не рассматривает в настоящий момент вариант негативной базовой ставки.
РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей

РБК 12 мая в 09:56
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
54
Здоровье

Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
News.ru 12:48
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Здоровье

В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака

Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 21:49
Общество

Уровень воды понизился на Лене у Якутска и пригородов

Понижение уровня воды на реке Лене отмечается вблизи столицы республики и ее пригородов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Ленского БВУ.«Верхняя кромка ледохода наблюдается у Якутска, уровень воды составляет 816 сантиметров при критической отметке 827, упав на девять сантиметров за четыре часа», – говорится в сообщении.
Якутия 24 19:46
Экономика

ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства

Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
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Экономика

Названы сроки восстановления российской экономики

Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru 21:49
Политика

Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве

ТАСС Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
РЕН ТВ 20:18
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
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Общество

На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции

Власти Сахалина планируют с 18 мая приступить ко второму этапу выхода из режима повышенной готовности, введенного в регионе с 31 марта, информирует в пятницу правительство области.
РИА Новости 21:43
Политика

Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса

Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
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Армия и оружие

Черноморский флот получит новые патрульные корабли, МРК и корветы

По словам главкома, черноморские моряки получат шесть патрульных кораблей проекта 22160, серию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, а также три новейших корвета, способных выполнять задачи в дальней морской зоне.
Sudostroenie.info 08:59
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Наука

Признаки болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса

Герпес может не являться возбудителем болезни Альцгеймера, однако он точно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.
Live24 вчера в 14:43
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
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Шоу-бизнес

Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, почему бросил Бузову.
Gazeta.SPb 18:14
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс. человек

От коронавируса в мире скончались больше 300 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 14:55
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