За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 5462 жителя, вылечились – 8114, а летальных случаев – 95, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу в субботу, 1 августа.

Коронавирусом в России за сутки заболели 5462 человека

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