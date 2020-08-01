Общество
Online47.ruКоронавирусом в России за сутки заболели 5462 человека
За последние 24 часа в России коронавирусом заболели 5462 жителя, вылечились – 8114, а летальных случаев – 95, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу в субботу, 1 августа.
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В Петербурге небольшой прирост заболеваемости: за сутки зафиксирован 161 случай COVID-19
Фонтанка.Рувчера в 03:50
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Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Политика
Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину.
Lenta.ru 03:09
Общество
Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Авто
Назвали главные недостатки и преимущества Lada Vesta
Современные автомобильные тенденции заставляют производителя вскоре обновить пятилетнюю модель, а пока специалисты назвали плюсы и минусы существующей машины.
Car.ru 00:42
Футбол
Кержаков назвал Кокорина самым сильным нападающим в «Спартаке»
Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке» среди тех, кто сейчас есть в команде.
RT на русском 07:56
Экономика
Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
Коммерсантъ 08:02
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразились еще 49 человек
49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Пензенской области по состоянию на 2 августа.
ГТРК Пенза 07:57
Армия и оружие
Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale
Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.
Discover24 07:35
Здоровье
В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу
В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу, сообщил телеканал CNN.
Газета.Ru 07:33
Гаджеты
Компания Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
Причина переноса даты появления новых iPhone 12 на рынке связана с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com 02:53
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Футбол
Евсеев об уходе Газизова: «Руководство „Уфы“ осталось прежним»
По словам Евсеева, несмотря на уходе Шамиля Газизова, руководство «Уфы» осталось прежним — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов.
ProstoProSport вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Навка показала поклонникам нежное фото с Песковым в годовщину свадьбы
Известная российская фигуристка Татьяна Навка тепло поздравила супруга Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы.
ФАН 03:35
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском вчера в 05:53
Путешествия
В Турции отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
Чорабатыр заверил, что стоимость отдыха в Турции не увеличится даже на фоне роста расходов на противокоронавирусные меры в отелях.
Evo-rus.com 08:03
Политика
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
Газета.Ru 02:31
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
Общество
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53