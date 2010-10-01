Коронавирус
ProstoProSportВ России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания. Всего в РФ число заразившихся коронавирусом выросло до 432 000 человек.
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Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Политика
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
РИА Новости 04:05
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей
Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 01 июня в 12:07
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru вчера в 14:52
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Космос
Россия отложила космические пуски, планировавшиеся в июне
Россия пересмотрела планы по осуществлению космических пусков по гражданским и военным программам в текущем месяце.
3DNews 03:55
Политика
Китай поддержал стратегию России в области ядерного сдерживания
Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Известия 04:20
Футбол
Семин призвал совет директоров «Локомотива» уйти в отставку
Экс-тренер футбольного клуба Локомотив Юрий Семин заявил, что совет директоров и генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе должны покинуть московскую команду.
NewInform 01 июня в 05:49
Общество
В Калужской области смягчают режим ограничений
В Калужской области смягчают режим ограничений Скрин фото страницы Владислава Шапши в "ВКонтакте" Между тем на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" врио губернатора Владислав Шапша предупредил, что по-прежнему рекомендуется избегать мест массового скопления людей и сохраняется масочный режим.
REGNUM 02:27
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Здоровье
В энгельсской больнице произошел скандал
В Саратовской области во 2-ой городской больнице Энгельса из-за отсутствия выплат по коронавирусу произошел скандал.
Live24 03:47
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Футбол
Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12