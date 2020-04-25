Коронавирус
Piter.tvКоронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища
В субботу, 25 апреля, представители Минобороны РФ рассказали о вспышке коронавируса в Тверском суворовском военном училище. Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения.
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Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 06:41
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Кино
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в фантастике о путешествиях во времени режиссёра Шона Леви
После выходящего на экраны в декабре боевика «Главный герой» Райан Рейнольдс намерен продолжить сотрудничество с режиссёром Шоном Леви.
Кинобизнес сегодня 02:58
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Армия и оружие
Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье
Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва вчера в 10:20
Политика
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин.
РИА Новости 14:33
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
Известия 20:02
Игры
Названы сроки релиза новой игры Assassin’s Creed
Вашингтон, 23 апреля 2020, 06:12 — REGNUM В сети появилась информация о возможных сроках релиза новой игры франшизы Assassin's Creed.
REGNUM 23 апреля в 01:01
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Армия и оружие
Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине
На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру 08:03
Экономика
MarketWatch (США): Россия больше всех теряет от обвала цен на нефть, и это — повод для беспокойства (MarketWatch)
Русские пустили в ход теории заговора, согласно которым США и Саудовская Аравия действуют вместе, сговорившись нанести сокрушительный удар по российской экономике, подорвав ее низкими ценами на энергоносители и сокращением рынков, но это предполагает, что любой заговор должен был бы снизить цены.
ИноСМИ 02:41
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34