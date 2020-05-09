По данным на утро 9 мая Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с пандемией в реальном времени, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 мая составило 3 939 119 человек.

Коронавирусом в мире заражены четыре миллиона человек

Общество Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 24

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 817

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,3K

Политика На Украине планируют установить четыре колокола Победы Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы. 4

Музыка Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца. 159

Общество В Тульской области еще 86 жителей заразились коронавирусом Все остальные контактировали с заболевшими ранее. По состоянию на 9 мая еще 3 жителя Тулы и Узловой излечились от коронавируса. 358

Общество В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 9 мая составляет 1674 человека. 21

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 1K

Общество О способах дезинфекции защитных масок рассказал ученый Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов рассказал о способах дезинфекции медицинских масок в домашних условиях. 43

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничительные меры следует начать снимать в три этапа. 2,7K

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 635

Общество МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве «При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции. 43