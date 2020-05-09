Общество
ЮгополисКоронавирусом в мире заражены четыре миллиона человек
По данным на утро 9 мая Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с пандемией в реальном времени, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 мая составило 3 939 119 человек.
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Общество
Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине
Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза вчера в 06:05
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
Общество
Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 01:56
Общество
В Тульской области еще 86 жителей заразились коронавирусом
Все остальные контактировали с заболевшими ранее. По состоянию на 9 мая еще 3 жителя Тулы и Узловой излечились от коронавируса.
Тульские Известия 03:58
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 9 мая составляет 1674 человека.
Правительство Ростовской области 03:48
Политика
Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.
НТВ вчера в 12:10
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 03:05
Политика
Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400
ТАСС вчера в 04:20
Общество
О способах дезинфекции защитных масок рассказал ученый
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов рассказал о способах дезинфекции медицинских масок в домашних условиях.
МедиаПоток 05:21
Политика
Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы
News.ru 04:35
Здоровье
В компании «Полюс» прокомментировали вспышку коронавируса на предприятии
В компании «Полюс золото» прокомментировали массовое заражение коронавирусом сотрудников в Северо-Енисейском районе.
ТВ-Енисей 06:50
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина с чувством поздравили россиян с Днем Победы
Недавно артист порадовал их очередным роликом, на котором дети с чувством поздравили россиян с Днем Победы.
Bimru.ru 05:40
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничительные меры следует начать снимать в три этапа.
Катунь 24 06 мая в 09:29
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Общество
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
Хоккей
Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский стали игроками «Авангарда»
«Авангард» заключил контракты с защитником Дамиром Шарипзяновым (три года) и форвардом Сергеем Толчинским (два года), находившимися в статусе ограниченно свободных агентов, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат вчера в 09:00
Общество
Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы
RT на русском 06:43