Общество

ЮгополисЮгополисКоронавирусом в мире заражены четыре миллиона человек

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По данным на утро 9 мая Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с пандемией в реальном времени, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 мая составило 3 939 119 человек.
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Коронавирусом в мире заражены четыре миллиона человек

Югополис01:25

Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

Lenta.ruвчера в 20:32
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Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны.
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В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
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