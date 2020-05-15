Коронавирус
КомпанияКоронавирусом заболела вся семья Леонида Федуна
Позднее Федун сообщил, что в ближайшее время не сможет покинуть больницу. В конце апреля владелец «Спартака» пожертвовал десять миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Сообщалось, что Федун выделил средства столичному медицинскому центру имени Вишневского.
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Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
РИА Новости 03:22
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Происшествия
СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Общество
Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус
«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru вчера в 02:49
Футбол
Президент «Торпедо»: «Спортивный принцип в ФНЛ не соблюден. Решение исполкома несправедливо»
Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» решение бюро исполкома РФС досрочно завершить первенство ФНЛ.
Спорт-Экспресс 12:36
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Энергетика
Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
News.ru вчера в 13:40
Авто
В Европе стали продавать обновленный Jeep Compass
Европейские дилеры компании Jeep стали принимать заказы на кроссовер Compass 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 05:14
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Здоровье
Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США
Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.
Pravda.Ru 04:16
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус проник в областной онкоцентр
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Екатеринбурге в областном онкологическом диспансере.
URA.Ru 12:50
Политика
Путин отчитал чиновников за работу по выплатам медикам
Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами для медиков, работающих с коронавирусными пациентами.
Политика Сегодня 07:47
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество
Минобрнауки прокомментировало письмо студентов МГУ о домогательствах
Российская газета 12:48
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00