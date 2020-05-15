Коронавирус

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Позднее Федун сообщил, что в ближайшее время не сможет покинуть больницу. В конце апреля владелец «Спартака» пожертвовал десять миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Сообщалось, что Федун выделил средства столичному медицинскому центру имени Вишневского.
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Федун заразился коронавирусом: «Вместе со мной переболела вся семья»

Царьград11:52

Федун: в РФС согласились, что есть риск повторно остановить РПЛ

РИА Новости09:00

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что вся его семья переболела коронавирусом

Sport24.ru11:24

Федун сообщил, что вместе с ним коронавирусом заболела вся семья

Metaratings10:00

Федун сообщил о заражении коронавирусом всей его семьи

РБК09:59

Федун назвал коронавирус реальной заразой

ProstoProSport11:45

Леонид Федун — о коронавирусе: эта зараза реальная, со мной переболела вся семья

Чемпионат08:51
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

РИА Новости 03:22
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»

REGNUM 11:29
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Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
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Происшествия

СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru вчера в 02:49
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Футбол

Президент «Торпедо»: «Спортивный принцип в ФНЛ не соблюден. Решение исполкома несправедливо»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» решение бюро исполкома РФС досрочно завершить первенство ФНЛ.
Спорт-Экспресс 12:36
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Футбол

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Энергетика

Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
News.ru вчера в 13:40
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Авто

В Европе стали продавать обновленный Jeep Compass

Европейские дилеры компании Jeep стали принимать заказы на кроссовер Compass 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 05:14
Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
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Здоровье

Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США

Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.
Pravda.Ru 04:16
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Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
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Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус проник в областной онкоцентр

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Екатеринбурге в областном онкологическом диспансере.
URA.Ru 12:50
Политика

Путин отчитал чиновников за работу по выплатам медикам

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами для медиков, работающих с коронавирусными пациентами.
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Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Общество

Минобрнауки прокомментировало письмо студентов МГУ о домогательствах

Российская газета 12:48
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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