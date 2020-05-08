Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКоронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Около ста сотрудников ЦБ заразились коронавирусом

РБК09:48

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Эхо Москвы09:38

Набиуллина рассказала о 100 сотрудниках ЦБ, заболевших COVID-19

Ведомости08:46

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Коммерсантъ09:20

Набиуллина заявила о почти 100 случаях коронавируса в ЦБ

Известия09:06

Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом

ТАСС09:06

Набиуллина сообщила, что у почти 100 сотрудников ЦБ выявили COVID-19

РЕН ТВ09:23
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Общество

Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
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Здоровье

В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку

Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Экономика

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Общество

Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms

В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
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Общество

Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь

ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06:51
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Политика

Джонсон пригласил Путина на Глобальный саммит по вакцинам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе 3-го Глобального саммита по вакцинам.
Известия 11:35
Экономика

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках.
Коммерсантъ 12:27
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Происшествия

В НИИ Джанелидзе от коронавируса умерла третья медсестра

В Петербурге скончалась третья медсестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, заразившаяся коронавирусом.
Gazeta.SPb 08:27
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Общество

В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
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Общество

Алиханов: с 12 мая детсады не возобновят работу в полном объёме

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Новый Калининград.Ru 08:02
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Общество

С 12 мая в Татарстане открываются детские сады

Татарстан-24 08:40
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Общество

Игорь Артамонов: Нужно сберечь регион, а имидж для меня не важен

На записи, длиной в три минуты 25 секунд, в ходе обсуждения нюансов дезинфекции Игорь Артамонов, говорит о том, что люди должны испугаться, что «их потравят, как клещей» и уйти с улиц города.
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Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
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Авто

Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
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Космос

Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм

3DNews 11:20
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
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Футбол

РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ

Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира.
Vprognoze.ru 12:07
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Происшествия

Вооружённый конфликт произошел на границе Киргизии и Таджикистана

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39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой, сообщает ToDay News Ufa.
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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