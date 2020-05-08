Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКоронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Около ста сотрудников ЦБ заразились коронавирусом

РБК09:48

Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом

ТАСС09:06

Набиуллина сообщила, что у почти 100 сотрудников ЦБ выявили COVID-19

РЕН ТВ09:23

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Коммерсантъ09:20

Набиуллина заявила о почти 100 случаях коронавируса в ЦБ

Известия09:06

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Эхо Москвы09:38

Набиуллина рассказала о 100 сотрудниках ЦБ, заболевших COVID-19

Ведомости08:46
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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