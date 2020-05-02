Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксКоронавирусом заразились около 2% москвичей

Население Москвы в настоящее время составляет около 12,7 млн человек.
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Реальное количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве составляет около 2% от общего количества жителей столицы, написал
 в своем блоге мэр Сергей Собянин.
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Собянин сообщил, что в Москве коронавирусом заразились около 2% населения

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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