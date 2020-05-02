с чего всё началось

Население Москвы в настоящее время составляет около 12,7 млн человек.

Общество Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. 8

Происшествия Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 152

Здоровье Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1". 9

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 17

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 398

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 1,1K

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 2

Здоровье АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. 7

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,2K

Политика Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,7K

Политика Меркель рассказала о ходе создания доступной для всех вакцины Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые будут разработаны в Евросоюзе, должны быть доступными по всему миру. 6

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 36

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 131