Коронавирусом заразились свыше 34 тыс. петербуржцев

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 163 случая COVID-19, в Ленобласти – 28, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию заразились свыше 34 тыс. петербуржцев и свыше 6 тыс. жителей Ленобласти. Петербург остается вторым по суточному приросту зараженных.