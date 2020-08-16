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DP.RU
DP.RU

Коронавирусом заразились свыше 34 тыс. петербуржцев

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 163 случая COVID-19, в Ленобласти – 28, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию заразились свыше 34 тыс. петербуржцев и свыше 6 тыс. жителей Ленобласти. Петербург остается вторым по суточному приросту зараженных.В источнике
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53 новости

Главные новости о коронавирусе 16 августа: максимальный суточный прирост заразившихся COVID-19 в мире

53 новости16 августа в 16:50
Государственные Вести

В России вновь обновлен суточный минимум по числу новых случаев COVID-19 с конца апреля

Государственные Вести16 августа в 10:34
Интерфакс

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

Интерфакс15 августа в 03:33
Комсомольская правда

В России впервые с апреля зарегистрировано меньше 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Комсомольская правда16 августа в 03:34
Forbes

В России впервые с начала мая от коронавируса умерли меньше 70 человек за сутки

Forbes16 августа в 03:34
DP.RU

В России выявили минимум зараженных после вспышки эпидемии в апреле

DP.RU16 августа в 04:17
Новый День

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 достиг апрельских минимумов

Новый День16 августа в 04:26

Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта».
Взгляд.ру06:04

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Против Порошенко завели новое дело

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело о незаконном лишении гражданства бывшего депутата Верховной рады в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и экс-генпрокурора Юрия Луценко.
Газета.Ru06:01

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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