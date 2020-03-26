Коронавирус
ИзвестияПисатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook. Писатель, не делавший записей с 18 марта, написал, что перерыв связан с тем, что он «валяется с модной болезнью».
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Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Политика
Путин призвал россиян «побыть дома»
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Пожар в ангарах в Петербурге локализовали
Пожар в трех ангарах в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Экономика
В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам
Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
Волочкова рассказала о взятках в Большом театре
Российская балерина Анастасия Волочкова в своих мемуарах «Плата за успех» рассказала о взятках в Большом театре.
Шоу-бизнес
Адвокат Барановской назвал Аршавина «чемпионом по косякам»
Юрист известной российской телеведущей Юлии Барановской обозвал ее экс-супруга, популярного игрока Андрея Аршавина чемпионом.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Политика
Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо
Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Child of Light
Например, акция на игру Watch Dogs, которую до сегодняшнего дня можно было также бесплатно загрузить к себе на ПК.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
Общество
Лев Лещенко попал в реанимацию в Коммунарке
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Энергетика
Помпео потребовал от саудитов заканчивать с демпингом цен на нефть
Вашингтон, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцием Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом и обсудил с ним положение дел на международном рынке нефти.
Политика
Путин предложил создать спецфонд по борьбе с коронавирусом под эгидой МВФ
Президент России Владимир Путин, выступая 26 марта на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Энергетика
«Укрнефть» обратилась к Зеленскому за помощью
Украинская компания «Укрнефть» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству страны за помощью.
Хоккей
Президент КХЛ прокомментировал досрочное завершение сезона
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги досрочно завершить сезон-2019/20.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Политика
США расширили антииранские санкции
Санкционный список США в отношении Ирана расширен.