Коронавирус

ИзвестияИзвестияПисатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook. Писатель, не делавший записей с 18 марта, написал, что перерыв связан с тем, что он «валяется с модной болезнью».
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Акунин заразился коронавирусом

РИА Новости11:11

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости11:07

Борис Акунин заразился коронавирусом

Дождь10:32

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия11:00

Борис Акунин заразился коронавирусом

Lenta.ru10:36

Борис Акунин заразился коронавирусом

ТАСС11:04

Борис Акунин подхватил коронавирус

РБК11:14
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Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Политика

Путин призвал россиян «побыть дома»

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Газета.Ru вчера в 09:49
Происшествия

В магнитогорской пятиэтажке произошел взрыв газа

BFM.ru 11:25
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Пожар в ангарах в Петербурге локализовали

Пожар в трех ангарах в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 12:11
Экономика

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество

Волочкова рассказала о взятках в Большом театре

Российская балерина Анастасия Волочкова в своих мемуарах «Плата за успех» рассказала о взятках в Большом театре.
Lenta.ru 11:27
Шоу-бизнес

Адвокат Барановской назвал Аршавина «чемпионом по косякам»

Юрист известной российской телеведущей Юлии Барановской обозвал ее экс-супруга, популярного игрока Андрея Аршавина чемпионом.
КМВ Новости 12:15
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Политика

Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо

Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Деловое.ТВ вчера в 03:22
Общество

Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:02
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Child of Light

Например, акция на игру Watch Dogs, которую до сегодняшнего дня можно было также бесплатно загрузить к себе на ПК.
ITZine.ru 11:57
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
РБК 07:18
Общество

Лев Лещенко попал в реанимацию в Коммунарке

YA62.ru вчера в 15:21
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Энергетика

Помпео потребовал от саудитов заканчивать с демпингом цен на нефть

Вашингтон, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с наследным принцием Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом и обсудил с ним положение дел на международном рынке нефти.
REGNUM вчера в 10:55
Политика

Путин предложил создать спецфонд по борьбе с коронавирусом под эгидой МВФ

Президент России Владимир Путин, выступая 26 марта на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 11:13
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда 11:40
Энергетика

«Укрнефть» обратилась к Зеленскому за помощью

Украинская компания «Укрнефть» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству страны за помощью.
RT на русском 11:14
Хоккей

Президент КХЛ прокомментировал досрочное завершение сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги досрочно завершить сезон-2019/20.
Metaratings вчера в 05:38
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Политика

США расширили антииранские санкции

Санкционный список США в отношении Ирана расширен.
Росбалт 11:14
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Борис Акунин
Русский писатель
Русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.
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