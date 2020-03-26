Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook. Писатель, не делавший записей с 18 марта, написал, что перерыв связан с тем, что он «валяется с модной болезнью».

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Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

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Игры Ubisoft бесплатно раздаёт игру Child of Light Например, акция на игру Watch Dogs, которую до сегодняшнего дня можно было также бесплатно загрузить к себе на ПК.

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