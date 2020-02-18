Происшествия

Вести.RuВести.RuКоронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России. Заболевание диагностировано у мужа россиянки, которая 17 февраля была госпитализирована с корабля в одну из больниц префектуры Канагава.
Читать в источнике
Комментировать198
с чего всё началось
Диппредставительство сообщило
, что у женщины, госпитализированной накануне с подозрением на COVID-19, наличие коронавируса не подтвердилось, при этом вирус был обнаружен у её супруга.
RT на русском09:37

Подробнее о событии

Власти уточнили информацию о больных коронавирусом гражданах РФ

Ведомости08:33

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

Интерфакс08:14

Что известно о россиянах с подозрением на коронавирус с Diamond Princess?

Аргументы и Факты10:08

Второй россиянин госпитализирован из-за риска заражения на борту Diamond Princess

ТАСС08:34

Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess

Российская газета08:18

Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

РИА Новости08:10

Первый случай заражения короновирусом россиянки произошел на круизном лайнере в Японии

MOS.news03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:07
Армия и оружие

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:07
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

REGNUM 06:47
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Политика

Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.
Lenta.ru 10:19
Политика

Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
РИА Новости 06:48
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Гаджеты

LG представила три смартфона с четверной камерой

Экран K51S обладает разрешением HD+, основная камера представлена сенсорами на 32 млн/5 млн пикселей и парой датчиков разрешением 2 Мп.
Anonsens 09:13
Единоборства

Кадыров пообещал устроить «бой века» с Емельяненко

Лидер Чеченской республики, Рамзан Кадыров, подтвердил намерение встретиться в ринге с Александром Емельяненко, и уже начал подготовку к бою.
FightTime.ru 08:38
Политика

Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР

Выступление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе на пленарном заседании прервал гимн Советского Союза.
Известия 06:36
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.
Российская газета 09:16
Здоровье

Подмосковные врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов

В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи спасли недоношенного младенца с экстремально низким весом.
Вести Подмосковья 04:04
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе

Позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе подверглись атаке «вооруженных формирований Российской Федерации».
REGNUM 03:29
Экономика

Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Ведомости 06:59
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru 03:53
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Российская газета 04:53
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное