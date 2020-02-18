с чего всё началось

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России. Заболевание диагностировано у мужа россиянки, которая 17 февраля была госпитализирована с корабля в одну из больниц префектуры Канагава.

Коронавирусом заразился еще один россиянин

Общество Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.

Армия и оружие США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Политика Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Гаджеты LG представила три смартфона с четверной камерой Экран K51S обладает разрешением HD+, основная камера представлена сенсорами на 32 млн/5 млн пикселей и парой датчиков разрешением 2 Мп.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Здоровье Подмосковные врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи спасли недоношенного младенца с экстремально низким весом.

Экономика Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.