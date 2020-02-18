Происшествия
Вести.RuКоронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России. Заболевание диагностировано у мужа россиянки, которая 17 февраля была госпитализирована с корабля в одну из больниц префектуры Канагава.
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с чего всё началось
Диппредставительство сообщило, что у женщины, госпитализированной накануне с подозрением на COVID-19, наличие коронавируса не подтвердилось, при этом вирус был обнаружен у её супруга.RT на русском09:37
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Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Армия и оружие
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Политика
Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Гаджеты
LG представила три смартфона с четверной камерой
Экран K51S обладает разрешением HD+, основная камера представлена сенсорами на 32 млн/5 млн пикселей и парой датчиков разрешением 2 Мп.
Единоборства
Кадыров пообещал устроить «бой века» с Емельяненко
Лидер Чеченской республики, Рамзан Кадыров, подтвердил намерение встретиться в ринге с Александром Емельяненко, и уже начал подготовку к бою.
Политика
Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР
Выступление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе на пленарном заседании прервал гимн Советского Союза.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.
Здоровье
Подмосковные врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов
В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи спасли недоношенного младенца с экстремально низким весом.
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе
Позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе подверглись атаке «вооруженных формирований Российской Федерации».
Экономика
Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Гаджеты
Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.