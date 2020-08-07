Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»
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Рост уровня заболеваемости COVID-19 осенью в России неизбежен, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%
С чего всё началось
Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут «сидевшие в бункере»
Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.
Интерфакс04:00
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