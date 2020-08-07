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Вести.Ru
Вести.Ru

Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Рост уровня заболеваемости COVID-19 осенью в России неизбежен, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
Арег Тотолянроссийский учёный
Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%
С чего всё началось
Интерфакс

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут «сидевшие в бункере»

Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.
Интерфакс04:00
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URA.Ru

Эпидемиолог заявил о новой группе риска по коронавирусу

URA.Ru06:47
UfacityNews.ru

Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

UfacityNews.ruвчера в 08:10
Интерфакс - Россия

Ученый: болеть COVID-19 осенью начнут те, кто избегал социальных контактов

Интерфакс - Россиявчера в 05:34
Клопс

«Мы никуда от этого не денемся»: эпидемиолог — о росте заболеваемости COVID-19 осенью

Клопсвчера в 05:53
Вести.Ru

Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Вести.Ruвчера в 05:38
Live24

Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

Live24вчера в 06:26
Известия

Ученый назвал группу риска по заболеванию COVID-19 осенью

Известиявчера в 05:25

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
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«Нам не нужна кровь». Соперница Лукашенко призвала к отказу от насилия

Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране "не нужна кровь на улицах городов".
РИА Новости09:29

Стало известно время начала съемок нового фильма Мартина Скорсезе

Начало съемок нового фильма американского кинорежиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», ранее отложенное из эпидемии коронавирусной инфекции, стартует в феврале 2021 года, об этом 7 августа сообщает издание IndieWire.
ИА Красная Весна08:58

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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