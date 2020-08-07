Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»
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Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%
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Интерфакс - Россиявчера в 05:34