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Вести.Ru
Вести.Ru

Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Рост уровня заболеваемости COVID-19 осенью в России неизбежен, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
Арег Тотолянроссийский учёный
Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%
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Вести.Ru

Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Вести.Ruвчера в 05:38
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Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

UfacityNews.ruвчера в 08:10
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Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

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«Мы никуда от этого не денемся»: эпидемиолог — о росте заболеваемости COVID-19 осенью

Клопсвчера в 05:53
URA.Ru

Эпидемиолог заявил о новой группе риска по коронавирусу

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Ученый: болеть COVID-19 осенью начнут те, кто избегал социальных контактов

Интерфакс - Россиявчера в 05:34
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Ученый назвал группу риска по заболеванию COVID-19 осенью

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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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