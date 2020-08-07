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Вести.Ru
Вести.Ru

Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Рост уровня заболеваемости COVID-19 осенью в России неизбежен, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут «сидевшие в бункере»

Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.
Интерфакс04:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Люди выйдут из бункера»: Ученый рассказал, почему осенью всплеск COVID-19 неизбежен

Комсомольская правда06:18
UfacityNews.ru

Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

UfacityNews.ruвчера в 08:10
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Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

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«Мы никуда от этого не денемся»: эпидемиолог — о росте заболеваемости COVID-19 осенью

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Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

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Ученый: болеть COVID-19 осенью начнут те, кто избегал социальных контактов

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Ученый назвал группу риска по заболеванию COVID-19 осенью

Известиявчера в 05:25

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
REGNUMвчера в 14:59
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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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