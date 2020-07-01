Коронавирус
Вести.RuКоронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. В интервью РБК она отметила, что использовать ее необходимо в период, пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета.
Читать в источнике
Оценить157
с чего всё началось
Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам.РБКвчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
В ГД изучат противоречивую публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства, сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 07:00
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Экономика
Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
Космос
В Канаде назвали новый вид пчелы в честь астронавта
МИР 24 вчера в 15:29
Политика
Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
Минкомсвязь РФ поддержала бы открытие офиса Telegram в России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
РИА Новости 06:57
Происшествия
Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине
Многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время тренировочного полета в Южной Каролине, сообщается на странице авиабазы Шоу в Facebook.
Газета.Ru 05:19
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Здоровье
Число умерших от коронавируса нижегородцев достигло 242
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион в число лидеров среди российских регионов по количеству выписанных пациентов за минувшие сутки.
Ньюс-НН 03:44
Политика
Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса.
ИА Новороссия 06:02
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
Политика
Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
Невские Новости 05:43
Энергетика
Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
ТАСС 29 июня в 13:47
Политика
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 3 июля
Заседание рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции России пройдет с участием президента Владимира Путина в пятницу, 3 июля.
ПолитРоссия 06:47
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Происшествия
Липецкий пенсионер перевел мошенникам 5 миллионов рублей
В Липецкий отдел полиции обратился 66-летний пенсионер. Он попросил наказать мошенников, которые похитили у него деньги.
ГТРК Липецк 03:20
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 29 июня в 02:36
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47