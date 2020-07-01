Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам.

с чего всё началось

Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. В интервью РБК она отметила, что использовать ее необходимо в период, пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета.

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Здоровье На Украине выросло число заболевших коронавирусом Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев. 1

Экономика Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ. 97

Политика Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram Минкомсвязь РФ поддержала бы открытие офиса Telegram в России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Происшествия Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине Многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время тренировочного полета в Южной Каролине, сообщается на странице авиабазы Шоу в Facebook. 9

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Здоровье Число умерших от коронавируса нижегородцев достигло 242 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион в число лидеров среди российских регионов по количеству выписанных пациентов за минувшие сутки. 4

Политика Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса. 1

Транспорт Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий. 60

Энергетика Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей "Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства. 1